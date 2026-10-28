Mersin'de torbacılara operasyon: 7 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri çalışma yaptı.

MERSİN'DE TORBACILARA OPERASYON

Ekiplerin çalışmasında 8 şüpheli belirlenerek yapılan çalışmalarla yakalandı. Şüphelilerin üzerleri, araçları ve adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda kokain, sentetik ecza, metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyette işlemleri yapılan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.



8 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 7'si 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır