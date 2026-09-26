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Mersin'de traktörler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında ölen sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de traktörler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Hacınuhlu Mahallesi Söğütözü Yayla yolunda sıra tekne mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Ç. idaresindeki 33 AGJ 074 plakalı traktör, aynı istikamete seyir halinde olan İbrahim Tepe’nin (39) yönetimindeki 33 UK 706 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Mersin de traktörler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 1

TRAKTÖR KAZASI CAN ALDI

Çarpışmanın etkisiyle iki traktörde devrildi. Kazada Tepe olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer traktörün sürücüsü ile eşi Ş.Ç. yaralandı.

Mersin de traktörler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 2

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında ölen sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin traktör kaza
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