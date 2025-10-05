Mersin'de üreticiye yüzde 70 hibeli domates fidesi desteği

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen 'Domates Fidesi Dağıtım Projesi' kapsamında, üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek ve tarımsal verimliliği artırmak hedefleniyor. Proje doğrultusunda sadece Gülnar’ın Bereket, Taşoluk, Yarmasu, Ayvalı, Bozağaç, Saray, Konur ve Ilısu mahallelerine 104 bin 858 adet domates fidesi dağıtıldı. Büyükşehir ekipleri, fidelerin dikiminden hasadına kadar üreticinin her aşamada yanında oldu.

"FİDELERİN YÜZDE 70’İNİ HİBELİ OLARAK VERDİK"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan ziraat mühendisi Pembegül Şeker, projenin detaylarını anlatarak, "Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz fide dağıtım projesi kapsamında; Gülnar, Mut, Silifke ve Erdemli’de 100 üreticiye toplam 187 bin 226 adet sanayi tipi domates fidesi dağıttık. Bunların yüzde 70’i hibeli olarak üreticilere teslim edildi" dedi.

Şeker, Gülnar’da 8 mahallede 53 üreticiye ulaştıklarını belirterek, "Bereket Mahallesi’nde dağıtımını yaptığımız fidelerin hasadını bugün birlikte gerçekleştirdik. Üreticilerin gelirlerini artırmak ve bölgedeki tarım sektörünü güçlendirmek için desteklerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

"BU DESTEKLER ÜRETİCİYE CAN SUYU OLDU"

Bereket Mahallesi Muhtarı Ünal Cin, girdi maliyetlerinin üretimi zorlaştırdığı bir dönemde Büyükşehir Belediyesinin sağladığı desteğin çok değerli olduğunu vurguladı. Cin, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ederiz. Domatesin yanı sıra badem, ceviz ve lavanta desteği de aldık. Bu sayede üreticinin maliyetleri önemli ölçüde azaldı" dedi.

Domates fidelerinin piyasa fiyatının 10 lira civarında olduğunu belirten Muhtar Cin, "Büyükşehir, yüzde 70 hibeyle bu fideleri üreticiye 1 lira 20 kuruşa verdi. Bu destek üreticiler için büyük bir kolaylık sağladı" diye konuştu.

"FİDELERİ 1-2 LİRAYA ALDIK"

Bereket Mahallesi’nde üretim yapan çiftçi Mehmet Seçkin Şen de destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Normalde 10-12 lira olan domates fidelerini Büyükşehir Belediyesi sayesinde 1-2 liraya aldık. Bu destek, hem maliyetlerimizi azalttı hem de üretime olan motivasyonumuzu artırdı. Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır