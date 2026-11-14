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Mersin’de uyuşturucu operasyonları! Çok sayıda kişiye tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.

Mersin’de uyuşturucu operasyonları! Çok sayıda kişiye tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüphelilere tek tek operasyon yapıldı. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı, üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, sentetik uyuşturucu, bonzai, uyuşturucu hap, 2 adet, ruhsatız tabanca, 4 adet şarjör, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 40 bin TL ele geçirildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet ve jandarmada işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi,1’i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Mersin’de uyuşturucu operasyonları! Çok sayıda kişiye tutuklama 1

Mersin’de uyuşturucu operasyonları! Çok sayıda kişiye tutuklama 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Mersin
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