Batı Karadeniz ve Kastamonulular Platformu'ndan geniş kapsamlı toplantı: "Biz bize olmak bize yetmiyor"

Batı Karadeniz ve Kastamonu'nun geleceğine yönelik ortak hedeflerin değerlendirildiği toplantıda, bölgenin öncelikli sorunları, çözüm önerileri, hayata geçirilmesi planlanan projeler ve yeni dönem vizyonu ele alındı.

İstanbul'da yaşayan nüfusun yüzde 42,5'ini Batı Karadenizlilerin, yüzde 12,5'ini ise Kastamonuluların oluşturduğuna dikkat çekilen toplantıda, bu güçlü insan kaynağının önemli bir potansiyel taşıdığı vurgulandı. İstanbul'daki bu büyük toplumsal gücün ortak hedefler doğrultusunda harekete geçirilmesinin hem bölgenin sorunlarının çözümüne hem de geleceğe yönelik projelerin hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.



Platform Başkanı Haydar Çolakoğlu, birlikteliğin yalnızca kendi içimizde bir araya gelmekle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, Batı Karadeniz ve Kastamonu'nun gelişimi için farklı kesimlerle güçlü iş birlikleri kurulmasının önemine dikkat çekti. Çolakoğlu, bölgenin sorunlarının çözümü ve sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi için ortak akılla hareket edilmesi, daha geniş çevrelerle iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantının ana mesajı ise "BİZ BİZE OLMAK BİZE YETMİYOR" oldu. Bölgenin gelişimi ve geleceği için daha geniş bir birlikteliğe, farklı kesimlerle güçlü iş birliklerine ve ortak hareket etme kültürüne duyulan ihtiyacın altı çizildi.



Batı Karadeniz ve Kastamonulular Platformu, bu anlayış doğrultusunda İstanbul'da ve Batı Karadeniz'de bölgenin değerlerini, ihtiyaçlarını ve hedeflerini daha geniş platformlara taşımak, ortak akıl ve iş birliğiyle somut projeler geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürme kararlılığını ortaya koydu.

