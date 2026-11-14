Diyarbakır'daki ölümlü trafik kazasında bir ilk! Mahkeme, otomobili cinayet silahı saydı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, 17 yaşındaki gencin öldüğü, bir çocuğun da yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yargılanan 18 yaşındaki Muhammed Mustafa Can, "olası kastla öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza önce müebbet sonra 28 yıl 4 aya indirildi. Mahkeme, aracı silahtan sayarak, trafik kazası yargılamalarında Türkiye’de bir ilke imza attı.

CİNAYET GİBİ KAZADA LİSELİ MUHAMMED HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde Hastane Caddesi'nde 14 Nisan’da ehliyetsiz sürücü Muhammed Mustafa Can (18), kaldırımda okula giden öğrencilere çarptı. Lise öğrencisi Muhammed Ali Kalkan (17) kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. 11 yaşındaki Ahmet Çınar Üstü uzun süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Drift attığı ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

"GECE ALKOL ALDIM, EHLİYETİM YOK"

Ergani Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Muhammed Mustafa Can, okula gitmek için akrabalarının aracını izinsiz aldığını söyledi. Drift atmadığını alkolü ise gece aldığını ifade eden şüpheli Can, “Meslek lisesinde 12. sınıf öğrencisiyim, ehliyetim yok. Sabah okula gitmek için babamın uzaktan akrabasına ait ve emaneten bizde bulunan aracın anahtarını evden gizlice aldım. Daha önce tek başıma araba sürmemiştim. Olay yerinde park edecek yer bulamadım. Hastane kavşağından dönüş yapacaktım. Bu sırada bir kız çocuğu yola atladı. Ben de kaldırıma vurayım çocuğa vurmamayım diye düşündüm. Araçtan inince insanlar etrafıma toparlandı. Ben insana çarptığımı bilmiyordum. Özel okulun bahçesine düşen çocuğa çarptığımı fark ettim. Korkup kaçtım ve sonra karakola teslim oldum" dedi.

"DRİFT ATMADIM, EL FRENİNİ ÇEKİNCE ZİKZAK YAPTI"

Alkollü olmadığını öne süren sürücü savunmasında, "Bir gece öncesinde iki bardak bira içmiştim. Hızım olay sırasında 50-60 km civarındaydı. Ben yola çocuk atlayınca el frenini çektim, direksiyonu çevirdim. Bu nedenle araba dönmeye başladı. Zikzakları kasten yapmadım. Araba kontrolümden çıktı. Olası kastla çarpmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

SAVCI, "KASTEN ÖLDÜRMEK" SUÇUNA İŞARET ETTİ

Başsavcılık, mütalaasında şüphelinin çocuğu kasten öldürmek suçunu işlediğine vurgu yaptı. Ölüm ile neticelenecek kazaya neden olabileceğini öngörmesine rağmen bunu önlemek için herhangi bir davranışta bulunmadığını kaydetti. "Sonucu göze alıp kabullendiği belirlenmiştir. Başka bir deyişle ‘olursa olsun’ diyerek eylemini gerçekleştirmiştir. Sanığın olası kast ile hareket ederek olası çocuğun ölümü ve yaralanması suçunu işlediği belirlenmiştir” denildi.

"ÇOK SAYIDA KURAL İHLALİ YAPIP SAYGISIZCA ARAÇ KULLANDI"

Mahkeme heyeti oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesinde trafik kanununa vurgu yaptı. Sanık Can’ın ‘Kişilere zarar verecek şekilde keyifli ve kasıtlı davranışlarla yaya ve araç trafik seyrini engellemek; tehlikeli düşürmek’ ve ‘saygısızca araç kullanmak’ maddelerinin altı çizildi. Sanık Can’ın önüne bir kız çocuğu atladığı için manevra yaptığı iddiasının kamera görüntüleri ile tanık beyanlarıyla çürütüldüğünü vurgulayan mahkeme, “Suçlamayı kabul etmese de; kamera inceleme tutanağında yola atlayan herhangi bir şahsın olmadığı ve sanığın olay yerinde süratli ve zikzaklı bir şekilde seyrettiğinin görüldü” denildi.

“OLURSA OLSUN DİYEREK EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ”

Sanığın kazayı öngörmesine rağmen süratli olduğu ve drift attığını ifade eden mahkeme, gündüz vakti okul çevresi ve yayaların olduğu bir yerde araç ile seyrettiği belirtildi. Mahkeme, ilçenin işlek sayılan yerinde insanların ve okula giriş çıkış yapan öğrencilerin orada bulunduklarını görmesine ve yine sanığın ölüm ile neticelenecek kazaya neden olabileceğini öngörmesine rağmen meydana gelen zararlı neticenin gerçekleşmemesi adına herhangi davranışta bulunmadığına dikkat çekti. Mahkeme, sanığın sonucu göze alıp kabullenmek suretiyle başka bir deyişle "olursa olsun" diyerek eylemini gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

MAHKEME ARACI SİLAH SAYDI

Ehliyetsiz sürücü Muhammed Mustafa Can’ı mahkeme, "olası kastla çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ceza, önce müebbete daha sonra 25 yıla indirildi. Ahmet Çınar Üstü’nün yaralanmasıyla ilgili ise mahkeme aracı silahtan sayarak 3 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına hükmetti. Sanık Muhammed Mustafa Can toplam 28 yıl 4 ay 25 gün cezaya itiraz etti. Dosya itiraz üzerine Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.