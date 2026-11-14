HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Edirne’de sağanak etkili oldu! Hayat olumsuz etkilendi

Edirne’de etkili olan gök gürültülü sağanak, kent merkezinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin saçakları altına sığındı.

Edirne’de sağanak etkili oldu! Hayat olumsuz etkilendi

Edirne’de öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı etkiledi. Özellikle kentin işlek noktalarından Saraçlar Caddesi’nde yağışla birlikte hareketli anlar yaşandı. Hafta sonu alışveriş yapmak ve gezmek için caddeye çıkan vatandaşlar ile turistler, aniden bastıran yağmurdan korunmak için iş yerlerinin tenteleri ve saçaklarının altına sığındı.

YAĞMURDAN KORUNMAYA ÇALIŞTILAR

Bazı vatandaşlar şemsiye, yağmurluk ve başına geçirdiği poşetlerle yağıştan korunmaya çalıştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa rağmen Saraçlar Caddesi’nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Hava sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü kentte yağmurun belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Edirne’de sağanak etkili oldu! Hayat olumsuz etkilendi 1

Edirne’de sağanak etkili oldu! Hayat olumsuz etkilendi 2

Edirne’de sağanak etkili oldu! Hayat olumsuz etkilendi 3

Edirne’de sağanak etkili oldu! Hayat olumsuz etkilendi 4

Edirne’de sağanak etkili oldu! Hayat olumsuz etkilendi 5

Edirne’de sağanak etkili oldu! Hayat olumsuz etkilendi 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Osman Aşkın Bak: "Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşıyor"Bakan Osman Aşkın Bak: "Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşıyor"
Yeni Parti'de kurultay heyecanı! Özgür Özel yeniden genel başkan seçildiYeni Parti'de kurultay heyecanı! Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi

Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

Kripto milyarderi çift vahşice katledildi! Korkunç detaylar: Şifrelerini almak için işkence yapmışlar

Kripto milyarderi çift vahşice katledildi! Korkunç detaylar: Şifrelerini almak için işkence yapmışlar

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.