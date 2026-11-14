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Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit etmişlerdi! Faillerden biri yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı ailesinin yanında şehit eden faillerden biri ile yardım ve yataklık eden iki şahsın yakalandığını açıkladı.

Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit etmişlerdi! Faillerden biri yakalandı
Recep Demircan

Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız, 27 Temmuz 2015 tarihinde terör örgütü PKK mensubu teröristlerce, eşi ve çocuğunun da yer aldığı otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı
hastanede şehit olmuştu.

BAKANLIK DUYURDU! YAKALANDILAR

İçişleri Bakanlığı, Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firarilerinden birinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şunları ifade etti:

"Ailesinin yanında Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden faillerden biri ile yardım ve yataklık eden iki şahıs Jandarmamız ve Polisimizin ortak operasyonuyla yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlükleriyle müşterek olarak düzenlenen operasyon sonucunda;

Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit etmişlerdi! Faillerden biri yakalandı 1

27 Temmuz 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firarilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;

Firari şahıs İ.Y., Bitlis’in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Devam eden çalışmalarda, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şahıs da aynı ilçede yakalandı.

Kahraman Jandarmamızı, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Muş İl Jandarma Komutanlığımızı, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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