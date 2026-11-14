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Çorum’da acı olay! Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti

Çorum’un Laçin ilçesine iki gündür kendilerinden haber alınamayan çift evlerinde ölü bulundu. Çiftin karbonmonoksit gazı sebebiyle öldüğü belirlendi.

Çorum’da acı olay! Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti

Olay, Laçin ilçesine bağlı Gözübüyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Mehmet Gökdere ve 72 yaşındaki eşi Zeliha Gökdere’den iki gündür haber alamayan komşuları, çiftin evine gitti. Çiftin kapıyı açmaması üzene komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çiftin evine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evin camından içeri giren ekipler, yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin çalışmasının
ardından yaşlı çiftin cenazeleri Laçin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum’da acı olay! Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti 1

Çorum’da acı olay! Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti 2

Çorum’da acı olay! Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti 3

Çorum’da acı olay! Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti 4

Çorum’da acı olay! Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti 5

Çorum’da acı olay! Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti 6

Çorum’da acı olay! Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti 7

Çorum’da acı olay! Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti 8

Çorum’da acı olay! Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti 9
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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