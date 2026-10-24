Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda sentetik ecza, metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 10 bin TL ele geçirildi. Emniyette işlemleri yapılan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli de ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan tutuklandı.
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