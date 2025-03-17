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Mersin'de uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.03.2025 08:54
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Mersin'in Anamur ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerden 2'si uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Anamur Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde kullanan ve satan bazı şüpheliler belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda metamfetamin, skunk, esrar, uyuşturucu hap, 2 adet tabanca ve suçtan elde edilen yaklaşık 20 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınıp ilçe emniyete götürülerek ifadesi alınan şüphelilerden birine uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı. Diğer 3 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.E. ve H.İ.D. tutuklandı. Diğer şüpheli Y.V.Z.ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest kaldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin uyuşturucu
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