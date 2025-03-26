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  4. Mersin'de uyuşturucu taciri 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu taciri 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı

26.03.2025 09:12
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Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu taciri 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, savcılık koordinesinde adreslerine operasyon yaptı. Operasyonda 2 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 2 kilo 930 gram bonzai, 87 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6 litre aseton, 4 adet çakmak gazı ile suçtan elde edilen 44 bin 500 TL ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Mersin
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