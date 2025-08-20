HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin'de vahşet: 2 aylık kocasını bıçaklayarak öldürdü!

Mersin'de yaşanan cinayet kan dondurdu. Tartıştığı 2 aylık eşi Melek Başlı (24) tarafından bıçaklanan Ahmet Can Başlı (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Başlı’nın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Gözaltına alınan Melek Başlı ise tutuklandı.

Mersin'de vahşet: 2 aylık kocasını bıçaklayarak öldürdü!

Mersin'deki olay, 4 Ağustos’ta Şehitlertepesi Mahallesi 3635 Sokak’taki müstakil evde meydana geldi. 2 aylık evli Melek Başlı ile Ahmet Can Başlı arasında tartışma çıktı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA SALDIRDI

Mersin de vahşet: 2 aylık kocasını bıçaklayarak öldürdü! 1

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Melek Başlı, mutfaktan aldığı bıçakla eşini, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanlar içinde bulunan Başlı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli Melek Başlı’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Melek Başlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

15 GÜN SONRA ÖLDÜ

Mersin de vahşet: 2 aylık kocasını bıçaklayarak öldürdü! 2

Hastanedeki ameliyatının ardından alındığı yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ahmet Can Başlı, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Başlı’nın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karısını öldürdü, 7 ayda tahliye oldu! Kuzey Irak'ta kral gibi yaşıyorKarısını öldürdü, 7 ayda tahliye oldu! Kuzey Irak'ta kral gibi yaşıyor
Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısıDünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Erdoğan’dan Nebati’ye uyarı: “Seçim bölgeni ihmal etme”

Erdoğan’dan Nebati’ye uyarı: “Seçim bölgeni ihmal etme”

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

Bilim kurgu filmlerini aratmıyor: "Tek depoyla 3 bin km yol gidiyor"

Bilim kurgu filmlerini aratmıyor: "Tek depoyla 3 bin km yol gidiyor"

İstanbul’da CB bulutları oluştu! Meteoroloji saat verdi! Sağanak yağış geliyor…

İstanbul’da CB bulutları oluştu! Meteoroloji saat verdi! Sağanak yağış geliyor…

Polis memuru, eşini öldürmüştü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

Polis memuru, eşini öldürmüştü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.