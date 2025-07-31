HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin'de yola fırlayan çocuğa motosikletler çarptı

Mersin'de yola aniden çıkan küçük yaştaki bir çocuğa önce bir motosiklet çarptı, ardından ikinci motosiklet altına aldı.

Mersin'de yola fırlayan çocuğa motosikletler çarptı

Olay, Mersin'in Anamur ilçesi Yalıevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden koşarak yola çıkan küçük yaştaki bir çocuğa seyir halindeki iki motosiklet çarptı. İlk motosiklet çocuğa temas ederken, hemen ardından gelen ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu ikinci motosiklet çocuğu altına aldı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | AK Parti'de liste belli oldu: İşte komisyona katılacak isimler! İlk toplantı tarihi de belli olduSon dakika | AK Parti'de liste belli oldu: İşte komisyona katılacak isimler! İlk toplantı tarihi de belli oldu
Bebek mamalarında yüksek risk görüldü! Bebek mamalarında yüksek risk görüldü!

Anahtar Kelimeler:
Mersin çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Leroy Sane, Osimhen, Ederson derken... Galatasaray'da sürpriz operasyon!

Leroy Sane, Osimhen, Ederson derken... Galatasaray'da sürpriz operasyon!

İstanbul açıklarında deprem! Çevre iller de sallandı

İstanbul açıklarında deprem! Çevre iller de sallandı

20 bin liradan kaçış kuyruğu!

20 bin liradan kaçış kuyruğu!

E-Devlet'te erişime açıldı! İşte Türkiye'nin dijital haritası...

E-Devlet'te erişime açıldı! İşte Türkiye'nin dijital haritası...

Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

Türkiye’de görüntülendi! Dalış eğitmeni gözlerine inanamadı: Normalde sıcak denizlerde yaşıyor

Türkiye’de görüntülendi! Dalış eğitmeni gözlerine inanamadı: Normalde sıcak denizlerde yaşıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.