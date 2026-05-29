Mersin'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Mut-Silifke yolunda Köselerli Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Silifke istikametine seyir halinde olan 70 ABS 123 plakalı tır ile karşı istikametten gelen 33 UN 220 plakalı otomobil ve 33 AEB 163 plakalı cipin çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada cip sürücüsü Burak Yaylamaz (33) olay yerinde hayatını kaybetti, diğer araçlarda bulunan 2'si çocuk 5 kişi ise yaralandı.

MERSİN'DE FECİ KAZA

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslara ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza yerine yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Yaylamaz'ın cenazesi morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

