Mersin’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi D 400 Karayolunda meydana geldi. Mehmet M. yönetimindeki aracın çarptığı park halindeki araç, çarpışmanın şiddetiyle önünde park halindeki başka bir araca çarptı. 3 araçta hasara yol açan kazada Ayşe G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ayşe G., ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi. Ekiplerin araçları kaldırması ve yolun temizlenmesiyle yol trafiğe açıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır