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Mersin'deki feci kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti! Yan yana toprağa verildiler

Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden aynı aileden 1'i çocuk 5 kişinin cenazesi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Mersin'deki feci kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti! Yan yana toprağa verildiler

Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde dün Yasin Şen'in (44) kullandığı hafif ticari aracın, önünde seyreden E.Z. (26) idaresindeki tıra arkadan çarpması sonucu, hafif ticari araçtaki sürücü ile eşi Zekiye (41), oğlu Yusuf (14), annesi Fehime (75) ve babası Mahmut Şen'in (72) yaşamını yitirdiği, kızı Zeynep Şen'in (7) ağır yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi, işlemlerin ardından memleketleri Çermik'in kırsal Kuşluk Çayırı Mahallesi'ne getirildi.

Kuşluk Çayırı Mezarlığında kılınan namazın ardından cenazeler burada yan yana toprağa verildi.

HACDAN GELEN YAKINLARINI ZİYARET İÇİN KONYA'DAN GAZİANTEP'E GİTMİŞLER

Şen ailesinden 1'i çocuk 5 kişiyi hayattan koparan kazanın, ailenin hacdan gelen yakınlarını görmek için gittikleri Gaziantep'ten Konya'ya dönerken meydana geldiği öğrenildi.

Hacdan dönen ve Gaziantep'te yaşayan Ahmet Şen (61), kendisini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden yakınlarının defin törenine katıldı.

Şen, AA muhabirine, dayısı Mahmut Şen'in kendisini ziyaret etmek için ailesiyle Konya'dan Gaziantep'e geldiğini söyledi.

"Dayım Mahmut Şen, eşi, oğlu ve gelini beni ziyarete geldi. Bir gece misafirim oldular, evimde kaldılar. Ertesi gün kahvaltımızı yaptık, yola çıktılar. 3-4 saat geçti ve kaza haberi geldi." diyen Şen, kazada yaralanan 7 yaşındaki yeğeni Zeynep'in tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Yaşadıkları üzüntüyü dile getiren Şen, "Beni 3 gün önce aradılar, gelmek istediklerini söylediler. Kendisine 'Dayı gelmeyin, yollar kötü, birçok yer tek yön.' dedim. Dün cenazelerimizi teslim almak için Gaziantep'ten Adana'ya gittik, bugün de defnettik." dedi.

Bu arada kazada ağır yaralanan Zeynep Şen'in tedavisine Tarsus Devlet Hastanesinde devam edildiği, tır sürücüsü E.Z'nin jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin cenaze kaza
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