Mersin'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Kaza, 29 Ekim'de sabah saatlerinde ilçenin Demirözü Mahallesi Hortu mevkisinde meydana geldi. Mustafa Cin yönetimindeki 33 ACS 612 plakalı otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Avni A.'nın kullandığı 33 KEZ 10 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) yaşamını yitirdi. 12 kişi de yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Kılıç da bugün hayatını kaybetti. Böylece kazadaki ölü sayısı 4'e yükseldi. (DHA)

Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır