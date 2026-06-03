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Mersin'deki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi: Baba-kız hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin'deki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi: Baba-kız hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, D-400 Karayolunun Ulugöz mevkiinde meydana geldi. P.K. idaresindeki 33 KJF 22 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Kuddusi Uğuz yönetimindeki 33 KFN 15 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kuddusi Uğuz ile motosiklette yolcu olarak bulunan kızı Feyza Nur Uğuz yola savruldu.

Mersin deki trafik kazasında ölü sayısı 2 ye yükseldi: Baba-kız hayatını kaybetti 1

BABA KIZ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 21 yaşındaki Feyza Nur Uğuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kuddusi Uğuz ise ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mersin deki trafik kazasında ölü sayısı 2 ye yükseldi: Baba-kız hayatını kaybetti 2

BABA DA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Kuddusi Uğuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza motosiklet kazası
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