HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Mersin'den kahreden haber! Yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

Mersin'den kahreden haber! Yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

06.03.2025 09:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Mersin'den kahreden haber! Yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Şehitkerim Mahallesi 3425 Sokak No:12'de bulunan eski yapı tek katlı evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde yapılan incelemede yalnız yaşayan 60 yaşındaki B.A.'nın cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken yapılan inceleme sonrası cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Evindeki hurdalıktan çıktı! Tutuklanıp cezaevine gönderildiEvindeki hurdalıktan çıktı! Tutuklanıp cezaevine gönderildi
Enerya İl Müdürü Ersöz, hayatını kaybettiEnerya İl Müdürü Ersöz, hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İşte kritik 7 madde

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İşte kritik 7 madde

Trump tek şartını açıkladı! 'Daha sonra değil şimdi! Yoksa kıyamet kopacak'

Trump tek şartını açıkladı! 'Daha sonra değil şimdi! Yoksa kıyamet kopacak'

Bulunduğunda dudakları titriyormuş

Bulunduğunda dudakları titriyormuş

Mehmet Demirkol'dan çok konuşulacak şampiyonluk tahmini! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Mehmet Demirkol'dan çok konuşulacak şampiyonluk tahmini! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Korkunç görüntü! Evler yıkıldı, enkaz altında kalanlar var... Çok sayıda ekip yönlendirildi

Korkunç görüntü! Evler yıkıldı, enkaz altında kalanlar var... Çok sayıda ekip yönlendirildi

Yanlışlıkla kendi şehirlerini bombaladılar

Yanlışlıkla kendi şehirlerini bombaladılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.