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Mersin Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu bugün sıcak ve güneşli. 1 Temmuz 2026 tarihinde, sıcaklık 30-32 derece arasında ölçülecek. Gece saatlerinde ise 23-24 derece dolaylarında seyredecek. Nem oranı %60 iken, rüzgar hızı 3-4 km/saat olacak. Ancak, sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olunması önerilir. Dışarıda geçirilen zamanlarda bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Mersin Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Mersin'de hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 30-32 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 23-24 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar hızı 3-4 km/saat arasında değişecek.

Mersin'de yaz aylarında genellikle sıcak ve nemli hava etkili olur. Bugün de bu tipik yaz havası hakim durumda. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 31-32 derece olması bekleniyor. 3 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 30-31 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 23-24 derece arasında kalacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin tedbir alması gerek. Bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak da önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için klima veya vantilatör kullanabilirsiniz.

Mersin'de bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havaya uygun önlemler alarak keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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