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Mersin Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 2 Ağustos 2026 günü hava durumu sıcak, güneşli ve nemli olacak. Gündüz sıcaklığı 33-34 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 23-24 derece dolaylarında kalacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişmeyecek. Bu sıcak havalarda dışarıda vakit geçirecek olanlar, bol su içmeyi ve hafif giysiler giymeyi unutmamalıdır. Ayrıca, güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmaları öneriliyor.

Mersin Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Mersin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

2 Ağustos 2026 Pazar günü, Mersin'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 33 - 34 derece olacak. Gece sıcaklık 23 - 24 derece aralığında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 10 - 15 kilometre civarında esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 33 - 34 derece olacak. 4 Ağustos Salı günü ise 32 - 33 derece tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları yine 23 - 24 derece arasında kalacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı değişmeyecek.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler için bu önemli. Bol su tüketmek faydalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak öneriliyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için klima veya vantilatör kullanmak iyi bir seçenektir.

Mersin'de bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, sıcak hava koşullarına karşı önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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