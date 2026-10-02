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Mersin Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin’de Ekim ayının başlangıcında hava durumu ılımlı bir havayla karşılıyor. 02 Ekim Cuma günü sıcaklık 19 ile 22 dereceler arasında değişecek. Güneşli ve hafif rüzgarlı bir gün geçiren şehir sakinleri, dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar bulacak. Akşamları da sıcaklıklar düşmesine rağmen, akşam yürüyüşleri için ideal bir atmosfer sunuluyor. Önümüzdeki günlerde hafif bulutlu ve ara ara yağışlı hava durumları da görülmesi bekleniyor.

Mersin Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mersin hava durumu Ekim ayının başları için ılımlı ve dengeli bir görünüm sergiliyor. 02 Ekim Cuma 2026 tarihinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli bir gün geçirileceği tahmin ediliyor. Ancak gün boyunca bulutlar gökyüzünde yer alacak. Bu durum hava durumunu daha keyifli hale getirecek. Bugünkü hava hafif bir rüzgarla birlikte ılıman. Açık hava aktiviteleri için ideal bir ortam sunuluyor.

Mersin’de yaz mevsimi sona erdi. Akşam saatlerinde sıcaklıklar biraz daha düşecek. Akşam planlarınızı yaparken hafif bir ceket almanız faydalı olur. Şehirdeki güzel sahil kenarlarında akşam yürüyüşü yapmak uygundur. Hava şartları oldukça elverişli. Bu mevsimde deniz suyu sıcaklığı tatmin edici seviyelerde kalıyor.

Önümüzdeki günlerde Mersin ılıman havalarla karşılaşacak. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklıkların 20 derecenin üstüne çıkması bekleniyor. Hafif bulutlu günler olacak. Ara sıra yağışlı havalar da görülebilir. Plan yaparken ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikir.

Hava durumu plaj aktiviteleri için sabah saatlerinin en uygun olduğunu gösteriyor. Öğleden sonra bulutluluk ve yağış ihtimali artıyor. Bu durum plaj keyfini etkileyebilir. Gününüzü planlarken hava durumuna dikkat etmeniz önemli. Sabah güneşini kaçırmamak adına dışarı çıkmanız keyifli olacaktır.

Mersin hava durumu Ekim ayının ilk günlerinde keyifli bir atmosfer sunuyor. Hem gündüz hem de akşam saatlerinde dışarıda olmak mümkün. Önümüzdeki günlerde benzer bir hava durumu bekleniyor. Planlarınızı buna göre yapmanızda fayda var. Doğa her an değişkenlik gösterebilir. Hazırlıklı olmak her zaman iyi bir yaklaşımdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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