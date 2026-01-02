Mersin Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de, 2 Ocak 2026 Cuma günü, hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 10.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:39'dur. Gün batımı saati 18:57 olarak hesaplanmıştır.

Üçüncü gün, yani 3 Ocak Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 4 ile 12 derece arasında olacak. Hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Daha sonra, 4 Ocak Pazar günü sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişecek. Kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Beşinci gün, 5 Ocak Pazartesi günü, sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında seyredecek. Kapalı hava koşulları etkili olacak.

Bu dönemde hafif yağmur beklenen günlerde önlem almak önemli. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde, uygun giyinmekte önemlidir. Kapalı ve bulutlu günlerde güneş ışığından yeterince yararlanamayabilirsiniz. Bu nedenle iç mekanlarda daha fazla vakit geçirebilir veya doğal ışık alan ortamlarda bulunabilirsiniz.