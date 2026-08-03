Mersin Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi. Mersin'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33-34 derece civarında seyredecek. Gece ise 23-24 derece arasında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mersin’in yaz iklimine uygun şekilde yüksek nemle birleşebilir. Bu durum, bunaltıcı hava koşulları oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 4 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 33-34 derece olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık tekrar 33-34 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha hissedilir olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınmak faydalı olacaktır. Mümkünse kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklı bir seçimdir. Ayrıca bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi vücut ısısını dengeler. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Bu, sıcak çarpması riskini azaltacaktır.

Yüksek sıcaklıkların olduğu bu günlerde yaşlılar ve çocuklar dikkat etmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Mersin’de bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak sağlık açısından önemlidir.