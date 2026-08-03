HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 3 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu oldukça sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 33-34 derece arasında seyredecekken, gece 23-24 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar, yüksek nem ile birleşerek bunaltıcı etkiler oluşturabilir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları görülecek. Bu nedenle, vatandaşların önlem alması; doğrudan güneş ışığından kaçınılması ve bol su tüketilmesi önem arz ediyor.

Mersin Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi. Mersin'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33-34 derece civarında seyredecek. Gece ise 23-24 derece arasında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mersin’in yaz iklimine uygun şekilde yüksek nemle birleşebilir. Bu durum, bunaltıcı hava koşulları oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 4 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 33-34 derece olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık tekrar 33-34 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha hissedilir olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınmak faydalı olacaktır. Mümkünse kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklı bir seçimdir. Ayrıca bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi vücut ısısını dengeler. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Bu, sıcak çarpması riskini azaltacaktır.

Yüksek sıcaklıkların olduğu bu günlerde yaşlılar ve çocuklar dikkat etmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Mersin’de bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak sağlık açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elini iplik makinasına kaptırdı! 5 parmağı koptuElini iplik makinasına kaptırdı! 5 parmağı koptu
Soylu '15 Temmuz' sonrası en büyük korkusunu açıkladıSoylu '15 Temmuz' sonrası en büyük korkusunu açıkladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Gazeteci Ertuğrul Özkök ve İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Gazeteci Ertuğrul Özkök ve İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Sosyete işi hesap! Sibil Çetinkaya kalem kalem anlattı

Sosyete işi hesap! Sibil Çetinkaya kalem kalem anlattı

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor

Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.