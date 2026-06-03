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Mersin Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli, sıcaklık 26 derece civarında olacak. Bazı bölgelerde yer yer sağanaklar beklenirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha yüksek hissedilebilir. Önümüzdeki günlerde ise genel olarak güneşli hava ve artan sıcaklıklar öne çıkacak. 4 Haziran Perşembe'de gök gürültülü sağanak yağışlar söz konusu. Dışarıda kalacağınızda bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek önemli.

Mersin Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mersin'de 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli geçecek. Sıcaklıkların 26 derece civarında olması bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde yer yer sağanaklar görülebilir. Nem oranının yüksek olmasından ötürü hissedilen sıcaklıklar daha fazla olabilir. Rüzgar hafif eserse, hava koşulları daha belirginleşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. 4 Haziran Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 5 ve 6 Haziran Cuma ve Cumartesi günlerinde hava yine güneşli geçecek. Sıcaklıkların 27 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklıkların artabileceğini unutmamalıyız. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi gerekir. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Korunaklı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı bir seçenek olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte yarar var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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