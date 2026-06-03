Mersin Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli geçecek. Sıcaklıkların 26 derece civarında olması bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde yer yer sağanaklar görülebilir. Nem oranının yüksek olmasından ötürü hissedilen sıcaklıklar daha fazla olabilir. Rüzgar hafif eserse, hava koşulları daha belirginleşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. 4 Haziran Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 5 ve 6 Haziran Cuma ve Cumartesi günlerinde hava yine güneşli geçecek. Sıcaklıkların 27 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklıkların artabileceğini unutmamalıyız. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi gerekir. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Korunaklı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı bir seçenek olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte yarar var.