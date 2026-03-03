HABER

Mersin Hava Durumu! 03 Mart Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 3 Mart 2026 Salı günü güneşli ve ılıman bir hava durumu bekleniyor. Hava sıcaklıkları 15-16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60-65 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 10-15 km/saat aralığında ölçülecek. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı değerlendirmek mümkün. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebileceğinden ceket almayı unutmayın. Güneş koruyucu kullanmak da önemli olacak.

Enis Ekrem Ölüç

Mersin'de 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Akdeniz ikliminin tipik özellikleri burada görülecek. Hava sıcaklığının 15 - 16 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık da 15 - 16 derece arasında olacak. Nem oranı %60 - %65 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 10 - 15 km/saat aralığında olacak. Gün doğumu saati 07:00 olarak tahmin ediliyor. Gün batımı ise 18:00'dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Mart Çarşamba günü sıcaklıklar 16 - 17 derece arasında olacak. 5 Mart Perşembe günü ise 14 - 15 derece bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Yağış olmadığı öngörülüyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Bu sayede, önümüzdeki günlerdeki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

