Mersin Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 3 Ocak 2026 Cumartesi güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar 10,5 km/saat hızla esecek. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün sunulurken, sabah serinliği nedeniyle hafif bir mont almanız önerilir. Önümüzdeki günlerde de hava ılıman kalacak ve güneşli günler geçireceksiniz.

Mersin Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Mersin'de 3 Ocak 2026 Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 10,5 km/saat olarak hesaplanmıştır. Gün doğumu 06:39'da, gün batımı ise 18:57'de gerçekleşecek.

Bu gün Mersin'de güzel bir hava bekleniyor. Açık ve güneşli bir gün geçireceksiniz. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir fırsat sunuluyor. Ancak, sabah saatlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar düşebilir. Hafif bir mont ya da ceket almanız faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde sıcaklık 9 dereceye yükselecek. Bu da daha rahat bir hava sağlayacak.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacak. 4 Ocak Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında değişecek. 5 Ocak Pazartesi günü hava daha ısınacak. Sıcaklık 5 ile 15 derece arasında olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. 6 Ocak Salı günü ise hava sıcaklıkları 6 ile 16 derece arasında değişecek. Bu gün çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir mont almanız önerilir. Öğle saatlerinde hava daha sıcak olacaktır. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek pratik bir çözüm sunar. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız faydalı olacaktır.

Mersin'de 3 Ocak 2026 Cumartesi açık ve güneşli hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman kalacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebileceğinden uygun giyinmek önemlidir.

