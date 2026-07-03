Mersin Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu oldukça keyifli. Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava genellikle güneşli. Sıcaklık 24 ile 31 derece arasında değişecek. Nem oranı %69 civarında. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 5 km olacak. Bugünkü hava durumu rahatlatıcıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 4 Temmuz Cumartesi günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 24 ile 31 derece arasında seyredecek. 5 Temmuz Pazar günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Genel olarak sıcaklık 24 ile 31 derece arasında olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü, yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 23 ile 32 derece arasında değişecek.

Bu dönemde, özellikle 5 ve 6 Temmuz tarihlerinde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiyenizi yanınızda bulundurmak ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olabilir. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu günlerde, bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmaya özen göstermeliyiz. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek sıcak havalarda rahat etmenize yardımcı olur.

Mersin'de bugünkü hava durumu güzeldir. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar bekleniyor. Özellikle yağışlı günlerde hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak konforlu bir hafta geçirmenizi sağlayacaktır.