Samsung Galaxy Tab S12 serisi Google Play Console’da ortaya çıktı

Samsung Galaxy Tab S12 serisi kısa süre önce Bluetooth SIG’nin internet sitesinde görülmüş ve Bluetooth sertifikası almıştı. Aynı tabletler şimdi de Google Play Console’un desteklenen cihazlar listesinde yer aldı.

GALAXY TAB S12 SERİSİNDE İKİ TABLET BULUNUYOR

Galaxy Tab S12 serisi iki modelden oluşuyor: Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra.

Google Play Console’da Galaxy Tab S12+ için beş, Galaxy Tab S12 Ultra için ise üç farklı model listeleniyor.

Galaxy Tab S12+’ın yalnızca Wi-Fi bağlantısına sahip sürümü “gts12pwifi” kod adını ve SM-X840 model numarasını taşıyor. Galaxy Tab S12 Ultra’nın Wi-Fi sürümü ise “gts12uwifi” kod adıyla ve SM-X940 model numarasıyla listeleniyor.

SAMSUNG ÇIKIŞ DÖNEMİNİ DAHA ÖNCE DOĞRULADI

Samsung geçen ay Galaxy Tab S12 serisini 2026’nın ikinci yarısında tanıtacağını doğruladı ancak daha kesin bir tarih paylaşmadı.

Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra’dan oluşan Galaxy Tab S11 serisi geçen yıl eylül ayında tanıtılmıştı. Bu nedenle Galaxy Tab S12 serisinin de benzer bir dönemde resmiyet kazanması bekleniyor.

TANITIM YAKLAŞTIKÇA YENİ AYRINTILAR GELEBİLİR

Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra’nın resmi tanıtım tarihi yaklaştıkça cihazlarla ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor. (Kaynak: GSMArena)