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Mersin Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 4 Ağustos 2026 Salı günü sıcak hava hakim. Güneşli havanın sıcaklığı gündüz 32 dereceye, gece ise 24 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Dışarıda kalanların su tüketimi artırması ve güneşten korunması önemli. Yaz mevsiminin etkisiyle sıcaklık 5 Ağustos'ta 33 dereceye çıkacak. Dikkatli davranarak, sağlıklı bir gün geçirmek mümkün.

Mersin Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Ağustos 2026 Salı. Mersin'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 24 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar yüksek olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 33 dereceye çıkacak. 6 Ağustos Perşembe günü ise 31 derece olarak tahmin ediliyor. Sıcaklık değerleri Mersin'in yaz havasını yansıtmakta.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunmalı. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak da önemli. En yoğun güneş saatlerinde gölge alanlarda kalınmalı. Mümkünse iç mekanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olabilir.

Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Bu, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır. Sağlıklı kalmak için önlemler almak önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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