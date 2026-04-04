Mersin Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 4 Nisan 2026 günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklığı 13-14 derece, gece sıcaklığı ise 5-6 derece civarında seyredecek. Rüzgar güneybatıdan esecek ve saatte 22-25 kilometre hızla esecek. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Gelecek günlerde de serin hava koşulları devam edecek. Yanınıza yağmurluk almayı unutmayın. Gereken önlemleri almak önem taşıyor.

Seray Yalçın

Mersin'de, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gündüz sıcaklığı 13 - 14 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 5 - 6 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneybatıdan esecek. Hızı saatte 22 - 25 kilometre arasında tahmin ediliyor. Nem oranı, %73 - %78 arasında değişecek.

Bugün, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin ve nemli. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Rüzgar ve yüksek nem, hissedilen sıcaklığı düşürebilir. Bu durum hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir.

Gelecek günlerde, hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. 5 Nisan Pazar günü gündüz sıcaklığı 13 - 14 derece, gece ise 6 - 7 derece civarında olacak. 6 Nisan Pazartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yine 13 - 14 derece, gece ise 4 - 5 derece arasında olacak.

7 Nisan Salı günü hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 12 - 13 derece, gece ise 5 - 6 derece civarında olacak. Hava koşullarının serin ve nemli olacağını unutmamalıyız. Uygun kıyafetler seçmeli ve yağmurluk almayı ihmal etmemeliyiz. Nem oranı yüksek olduğunda, hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. Bu nedenle gerekli önlemleri almalıyız.

hava durumu Mersin
En Çok Okunan Haberler
"Benzeri görülmemiş olacak" demişti! Trump tarih vererek duyurdu

Otoparkta minibüsü park ettikten sonra tabancayla vurularak öldürüldü

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Bunu beklemiyordu: Kedisiyle pozlarına tepki yağdı

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

