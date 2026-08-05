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Mersin Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de, 5 Ağustos 2026 tarihinde hava sıcaklığı 33 - 34 derece arasında olacak. Güneşli geçen günlerde yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık artacak. 6 ve 7 Ağustos'ta da sıcak hava etkisini sürdürecek. Dışarıda geçirecek saatlerde dikkatli olunması, bol su içilmesi ve hafif giysilerin tercih edilmesi öneriliyor. Güneş ışınlarından korunmak adına şapka ve güneş kremi kullanımı da faydalı olacaktır.

Mersin Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mersin'de, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığının 33 - 34 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle hissedilen sıcaklık artabilir. Rüzgar hafif eserse, sıcak havayı bir nebze olsun hafifletebilir.

6 Ağustos Perşembe günü hava 32 - 33 derece aralığında olacak. 7 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 33 - 34 derece civarında öngörülüyor. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklıklar yine yükselebilir.

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde kötü etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır.

Mersin'de hava durumu bugünün sıcak ve güneşli geçeceği öngörülmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. Sıcak hava koşullarına karşı önlem alarak sağlığınızı korumak önemlidir.

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hava durumu Mersin
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