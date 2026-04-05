Mersin Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 5 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Gündüz sıcaklığı 12 - 13 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 5 - 6 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 22 - 25 kilometre hızla esecek. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük algılanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Nisan Pazartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 13 - 14 derece. Gece sıcaklığı ise 6 - 7 derece civarında olacak. 7 Nisan Salı günü hafif yağmur geçişleri yaşanması tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 13 - 14 derece, gece sıcaklığı ise 4 - 5 derece arasında olacak. 8 Nisan Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14 - 15 derece, gece sıcaklığı ise 5 - 6 derece civarında olacak.

Bu serin ve yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olacak. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız da önemlidir. Rüzgarın hızlanmasıyla birlikte açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak gerekecek. Bu şekilde Mersin'deki hava koşullarına daha iyi hazırlıklı olabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi bu bilgiler ışığında daha rahat planlayabilirsiniz.