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Mersin Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu, sabah güneşli, öğleden sonra ise gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Sıcaklık gündüz 31 derece, gece ise 23-24 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz ve 7 Temmuz tarihlerinde de sağanak yağışlar bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, dışarıda bulundurulacak şemsiye ve su geçirmez ceket faydalı olacaktır.

Mersin Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mersin'de 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu, bazı bölümlerde gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Gündüz sıcaklık 31 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 23-24 derece arasında değişecek. Bu durum, Mersin hava durumu açısından yaz günlerini işaret ediyor.

Bugünkü hava durumuna gelince, sabah güneşli bir hava hakim. Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık ise 32-33 derece civarında seyredecek. 7 Temmuz Salı günü de, gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar yine 32-33 derece aralığında olacak.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar meydana gelebilir. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak faydalıdır.

Yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak için bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00-16:00 arasında dışarıda bulunmamaya çalışın.

Mersin'de 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu, gündüz saatlerinde 31 derece civarı olacak. Gece saatlerinde ise 23-24 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve önlemler almak, sağlığınız açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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