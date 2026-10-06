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Mersin Hava Durumu! 06 Ekim Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu, 6 Ekim 2026'da güneşli ve hafif bulutlu bir başlangıçla 20 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Öğleden sonra ise 19 ila 21 derece arasında hafif serinlik hissedilecek. Gelecek günlerde hava değişken olacak. Hafta sonuna doğru gece sıcaklıkları 18 dereceye düşebilir. Dışarıda vakit geçirenlerin uygun kıyafetler seçmesi önem taşımakta.

Mersin Hava Durumu! 06 Ekim Salı Mersin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Mersin'de hava durumu, 6 Ekim 2026 tarihinde hafif bir serinlikle başladı. Sabah saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Hava, güneşli ve hafif bulutlu bir görünüm sergiliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir atmosfer sunuluyor. Güneşin sıcak etkisi, sahil kesiminde nostalji hissettiriyor.

Öğleden sonra hava yavaşça serinleyecek. Sıcaklık 19 ila 21 derece arasında değişecek. Konforlu bir hava durumu yaşanacak. Mevsim geçişlerinde dışarıda vakit geçirenler, hafif üst giysi ile hazırlıklı olmalı. Mersin’de hava keyifli ve serin.

Gelecek günlerde Mersin'de hava değişken olacak. Hafta sonuna doğru gece sıcaklığı 18 dereceye düşecek. Gün içinde 21-23 derece arasında bir sıcaklık göze çarpacak. Yer yer yağışlı hava da gündeme gelebilir. Dışarı çıkanların hava koşullarına dikkat ederek uygun kıyafet seçmeleri önemli.

Mevsim geçişlerinde ani hava değişiklikleri yaşanabilir. Mersin'deki herkesin dikkatli olması gerekiyor. Rüzgarlı günlere hazırlıklı olmak gerek. Şemsiyeleri yanınızda bulundurmak yerinde olur. Akşam serinliğinde hafif bir ceket almak, dışarıda konforlu vakit geçirmenizi sağlar.

Mersin hava durumu, bu gün için güneşli ve keyifli bir atmosfer sunuyor. Önümüzdeki günlerde değişiklikler yaşanacak. Kendinize uygun kıyafetlerle bu güzelliklerin tadını çıkarmanız dileğiyle!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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