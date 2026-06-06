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Mersin Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu, 6 Haziran 2026'da değişken ve hareketli olacak. Sıcaklık 20 ile 26 derece arasında değişirken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkanlar için şemsiye ve su geçirmez ceket önerilir. 7 Haziran Pazar günü ise havanın sıcaklığı 19 ile 27 derece arasında olması ve güneşli bir gün geçirmesi bekleniyor. Hazırlıklı olmak, bu dönemde önem taşıyor.

Mersin Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mersin'de 6 Haziran 2026 Cumartesi günü değişken hava koşulları bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 20 - 26 derece arasında olacak. Bölgenin bazı yerlerinde gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 7 Haziran Pazar günü sıcaklık 19 - 27 derece arasında olacak. Güneşli bir gün geçirmesi bekleniyor. 8 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 20 - 28 derece arasında olacak. Hava, güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek önemli. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmanız iyi bir fikir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız.

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hava durumu Mersin
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