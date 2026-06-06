Mersin Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 6 Haziran 2026 Cumartesi günü değişken hava koşulları bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 20 - 26 derece arasında olacak. Bölgenin bazı yerlerinde gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 7 Haziran Pazar günü sıcaklık 19 - 27 derece arasında olacak. Güneşli bir gün geçirmesi bekleniyor. 8 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 20 - 28 derece arasında olacak. Hava, güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek önemli. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmanız iyi bir fikir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız.