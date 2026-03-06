Mersin Hava Durumu! 06 Mart Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 13 - 15 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12 - 13 derece arasında seyredecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 12 - 21 kilometre olacak. Nem oranı %53 - %74 arasında değişecek.

Mersin'de 7 - 9 Mart 2026 tarihleri arasında havanın hafif yağmurlu ve bulutlu geçmesi bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 - 15 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11 - 13 derece civarında kalacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 10 - 16 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %69 - %81 arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemlidir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önerilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak da önemlidir.