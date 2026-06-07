Mersin Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin’de 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25-27 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20-22 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %60 civarında bulunacak.

Bugün Mersin’de hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak. Gündüz sıcaklık 25-27 derece arasında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20-22 dereceye düşecek. Hafif rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %60 civarında bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Mersin’de hava durumu değişkenlik gösterebilir. 8 Haziran Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 28-29 derece civarında seyredecek. 9 ve 10 Haziran'da ise şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 28-29 derece arasında olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu günlerde bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunarak sağlığınızı korumalısınız.