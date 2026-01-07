Mersin Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 16 - 17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklık 11 - 12 derece arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 6 - 7 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %47 ile %59 arasında değişiklik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Ocak Perşembe günü bulutlu olacağı ifade ediliyor. 9 Ocak Cuma günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 15 - 16 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise 6 - 7 derece olacak. Rüzgar doğu ve kuzey yönlerinden esecek.

Bu dönemde uygun giyinmek önem taşıyor. Sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak gerekmektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde hafif ve rahat kıyafetler giyilmesi öneriliyor. Bu sayede rüzgarın etkisi en aza indirilebilir.