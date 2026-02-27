HABER

İstanbul-Tahran seferlerinin iptal edildiği iddia edilmişti: THY'den açıklama geldi

ABD ile İran arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor. ABD'nin İran'a olası bir saldırısına ilişkin artan endişeler nedeniyle bu gece İstanbul-Tahran seferlerinin birçoğu iptal edildiği iddia edilmişti. Sosyal medyada gündem olan iddiaya ilişkin Türk Hava Yolları'ndan (THY) açıklama geldi.

Mustafa Fidan

ABD ile İran arasınıdaki tırmanan gerilim etkisini göstermeye devam ediyor. ABD'nin çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağını sevk ettiği İran coğrafyası alarm durumuna geçmiş durumda.

'İSTANBUL-TAHRAN UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ' İDDİASI

Yaşanan gerilim ve beklenen olası saldırı etkisini hava yolu taşımacılığında da gösteriyor. Bu gece İstanbul'dan İran'ın başkenti Tahran'a yapılması plananan uçuşların birçoğunun iptal edildiği iddia edildi.

Sosyal medyada gündem olan iddianın ardından THY'den açıklama geldi.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptğı açılamada, "İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir." bilgisini aktardı.

TRUMP "İRAN İLE İLGİLİ MUTLU DEĞİLİM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump açıklamasında "İran ile ilgili mutlu değilim ancak Cuma günü daha fazla görüşme yapılması bekleniyor. İran Nükleer silaha sahip olamaz, anlaşma yapmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

