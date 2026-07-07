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Mersin Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 7 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu sıcaklıkların 25 ile 31 derece arasında değişeceğini gösteriyor. Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği bazı günlerde dış mekan etkinlikleri için önceden plan yapmanın önemi vurgulanıyor. Rüzgar hızı 13 kilometre civarında, nem oranı ise %85 olarak tahmin ediliyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı öneriliyor. Hava tahminlerini takip etmek de hayati önem taşıyor.

Mersin Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Mersin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Mersin'de 7 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu, çeşitli hava koşulları sunuyor. Sıcaklıklar 25 ile 31 derece arasında değişecek. Bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 13 kilometre olacak. Nem oranı ise %85 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, sıcaklıkların 25 ile 31 derece arasında seyredeceğini gösteriyor. Çarşamba günü çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Perşembe günü kısmen güneşli olacak. Cuma günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği günlerde açık hava etkinliklerini planlamak önemlidir. Yüksek sıcaklık olan günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka kullanmak gerekiyor. Güneş kremi sürmek de önemli. Bol su tüketilmeli ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşımaktadır. Hava tahminlerini düzenli takip etmek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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