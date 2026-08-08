Mersin Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Akdeniz ikliminin tipik özellikleri görülüyor. Gündüz hava sıcaklığı 33-34 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 22-23 derece arasında olacak. Mersin'deki bu sıcaklıklar oldukça yüksek. Nem oranı %80 civarında. Bu durum, hissedilen sıcaklığı artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklıklarla devam edecek. 9 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 33-34 derece olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü 34-35 dereceye çıkması bekleniyor. 11 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı ise yine 34-35 derece civarında olacağı öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı yüksek kalacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Gün ortasında dışarıda olmak, aşırı ısınmaya yol açabilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlere dikkat etmek gerekiyor. Vücut dehidrasyona uğrayabilir. Mümkünse sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde dışarı çıkmak daha sağlıklı olacaktır. Bol su tüketmek önemlidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Bu, yüzme için uygun koşullar sunuyor. Ancak, denize girmeden önce güneş koruyucu ürünler kullanmak şart. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak da cilt sağlığı açısından önemlidir.

Mersin'de 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava sıcak ve nemli olacak. Takip eden günlerde de benzer koşullar sürecek. Açık hava etkinliklerini planlarken vücut sağlığını korumak için önlemler almak önemlidir. Günlük aktiviteleri gerçekleştirirken dikkatli olunmalıdır.