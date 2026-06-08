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Mersin Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 8 Haziran Pazartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklık 27-28 derece, akşam ise 24-25 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde, özellikle 9 ve 10 Haziran tarihlerinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava durumu değişikliklerine hazırlıklı olmak için dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın. Hava koşullarını düzenli kontrol edin.

Mersin Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 8 Haziran Pazartesi 2026, Mersin'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 27 - 28 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 24 - 25 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif. Doğu yönünden saatte yaklaşık 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %80, gündüz %69, akşam saatlerinde %72 civarında. Bu, nemli bir hava koşulunu gösteriyor. Gün boyunca dışarıda rahatça vakit geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de bazı hava değişiklikleri bekleniyor. 9 Haziran Salı günü hava şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 28 - 29 derece arasında değişecek. Akşam 20 - 21 derece olacak. Rüzgar yine hafif. Güney yönünden saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek. Nem oranları sabah %80, gündüz %69, akşam ise %72 civarında kalacak.

10 Haziran Çarşamba günü hava yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 27 - 28 derece aralığında. Akşamda 21 - 22 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif. Doğu yönünden hız saatte yaklaşık 3 kilometre olacak. Nem oranları sabah %80, gündüz %69, akşam %72 civarında kalacak.

11 Haziran Perşembe günü hava yer yer sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık yine 28 - 29 derece, akşam saatlerinde 20 - 21 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif. Doğu yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Nem oranları sabah %80, gündüz %69, akşam %72 civarında olacak.

Bu dönemde 9 ve 10 Haziran tarihlerinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için hava durumunu düzenli kontrol etmelisiniz. Gündüz sıcaklıklar 27 - 29 derece, akşam ise 20 - 22 derece arasında değişecektir. Kat kat giyinerek hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.

Hava durumu, 8 Haziran Pazartesi günü Mersin'de güzel. Dışarıda vakit geçirmek için idealdir. Ancak, yağışlı hava koşullarının etkili olacağı önümüzdeki günleri göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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