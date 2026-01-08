Mersin Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 8 Ocak 2026 Perşembe günü, hava durumu sabah saatlerinde 12 - 13 derece olacak. Öğle ve akşam saatlerinde ise bu değer 16 - 17 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava kapalı ve yağışlı olacak. Rüzgarın hızı 16 - 20 km/saat arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %78 - %84 arasında seyredecek.

Mersin'deki hava durumu, yağışlı ve serin bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek. Astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 9 Ocak Cuma günü 10 - 14 derece bekleniyor. 10 Ocak Cumartesi günü hava 9 - 14 derece olacak. 11 Ocak Pazar günü ise 10 - 13 derece civarında seyredecek. Bu günlerde hava kapalı ve yağışlı kalacak. Rüzgar hızları 13 - 23 km/saat arasında değişecek. Rüzgar yine kuzey yönünden esecek. Nem oranı %78 - %85 arasında olacak.

Yağışlı ve serin hava koşullarının devam edeceği gözleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almakta fayda var. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız olası rahatsızlıkları önleyebilir. Yine, yüksek nem oranı nedeniyle solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanmalıdır.

Mersin'de 8 Ocak 2026 Perşembe günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının süreceği tahmin ediliyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanızda fayda var. Uygun önlemler almak, gününüzü daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır.