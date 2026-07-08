Mersin Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu değişken. Bölge sakinleri için farklı koşullar sunuyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 25 - 30 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %60 - %90 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 3 - 5 km/saat seviyelerinde olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

9 Temmuz Perşembe günü hava durumu benzer. Sıcaklığın 25 - 30 derece civarında olması tahmin ediliyor. Nem oranı %60 - %70 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 - 6 km/saat seviyelerinde olacak. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

10 Temmuz Cuma günü hava durumu biraz daha farklı. Hava sıcaklığı 24 - 30 derece arasında olacak. Nem oranı %60 - %70 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 - 5 km/saat seviyelerinde tahmin ediliyor. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymelisiniz. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacaktır.