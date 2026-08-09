HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu, sıcak ve nemli bir gün olarak öne çıkacak. Gündüz sıcaklığı 34-35 derece, gece sıcaklığı ise 24-25 derece civarında olacak. Yağış beklenmediği için güneşli günler devam edecek. Aşırı sıcaklar, dışarıda vakit geçirenler için tehlikeler barındırıyor. Bu nedenle açık renkli giysiler tercih edilmesi, bol su içilmesi ve güneş koruyucu kullanılması sağlık açısından önem taşıyor.

Mersin Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Mersin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mersin'de 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu yazın tipik özelliklerini gösterecek. Hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34-35 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 24-25 derece arasında seyredecek. Nem oranının yüksek olması, hissedilen sıcaklığı artırabilir. Mersin'deki hava durumu sıcak ve nemli bir gün olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 34-35 derece olacak. 11 Ağustos Salı günü ise 35-36 derece civarında ölçülecek. Gece sıcaklıkları yine 24-25 derece arasında kalacak. Bu dönemde hava güneşli geçecek. Yağış beklenmediği görülüyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda dinlenmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak zararlı etkilerden korunmak için faydalıdır. Vücut üzerinde olumsuz etkileri olabileceği unutulmamalıdır.

Aşırı sıcaklarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak gereklidir. Vücudu serin tutmak önemlidir. Mersin'de 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Uygun önlemler alarak sağlığınızı korumanız oldukça önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zeka dünyasında dikkat çeken satın alma!Yapay zeka dünyasında dikkat çeken satın alma!
Tüm sahillerde yasaklandı! Kocaeli'de deniz kararıTüm sahillerde yasaklandı! Kocaeli'de deniz kararı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.