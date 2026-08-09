Mersin Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu yazın tipik özelliklerini gösterecek. Hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34-35 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 24-25 derece arasında seyredecek. Nem oranının yüksek olması, hissedilen sıcaklığı artırabilir. Mersin'deki hava durumu sıcak ve nemli bir gün olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 34-35 derece olacak. 11 Ağustos Salı günü ise 35-36 derece civarında ölçülecek. Gece sıcaklıkları yine 24-25 derece arasında kalacak. Bu dönemde hava güneşli geçecek. Yağış beklenmediği görülüyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda dinlenmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak zararlı etkilerden korunmak için faydalıdır. Vücut üzerinde olumsuz etkileri olabileceği unutulmamalıdır.

Aşırı sıcaklarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak gereklidir. Vücudu serin tutmak önemlidir. Mersin'de 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Uygun önlemler alarak sağlığınızı korumanız oldukça önemlidir.