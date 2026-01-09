Mersin Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Bugün 9 Ocak 2026 Cuma. Mersin'de hava durumu genellikle yağışlı ve serin. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 13 derece. Akşam saatlerinde bu değer 11 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte 16 kilometre olacak. Nem oranı gün boyunca %78 ile %84 arasında değişecek.

Mersin hava durumu yağışlı olduğu için dışarıda vakit geçirecekler hazırlıklı olmalı. Dışarı çıkarken su geçirmez bir mont veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Rüzgar kuzeydoğudan estiği için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Yüksek nem oranı hava sıcaklığını daha soğuk hissettirebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Ocak Cumartesi günü hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 11 derece. Gece ise 7 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 16 kilometre hızla esecek. 11 Ocak Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 12 derece. Gece sıcaklığı ise 10 derece civarında olacak. Rüzgar yine kuzeydoğudan esecek.

12 Ocak Pazartesi günü hava yer yer güneşli olacak. Sonra hava bulutlanacak. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 15 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 10 derece civarında seyredecek. Rüzgar yine kuzeydoğudan saatte 16 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava Mersin'de ılıman ve yağışlı koşullar sunacak. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.