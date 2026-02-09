HABER

Mersin Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 9 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu genellikle bulutlu. Hafif yağış bekleniyor ve gündüz sıcaklığı 16-17 derece arasında değişecek. Akşam sıcaklığı ise 12-14 derece olacak. Önümüzdeki günlerde, 10 ve 11 Şubat tarihlerinde hava kapalı kalacak, sıcaklık 9-16 derece arasında ölçülmesi bekleniyor. Nem oranı %65-75 seviyelerinde. Havanın değişkenliği nedeniyle kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak önem taşıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi, Mersin'de hava genellikle bulutlu. Hafif yağış bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 16-17 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 12-14 derece arasında olacak. Nem oranı %65-75 seviyelerinde. Rüzgar hızı 6-10 km/saat aralığında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:36. Gün batımı saati ise 18:14 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde, 10 Şubat Salı, hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 9-16 derece arasında değişecek. 11 Şubat Çarşamba günü, hava yine kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklık 9-14 derece arasında olacak. 12 Şubat Perşembe günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 10-15 derece arasında olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmayın. Kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacak. Alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olun. Bol su içmek de önemlidir.

