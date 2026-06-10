Mersin Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 10 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu önemlidir. Yerel halk ve ziyaretçiler için bu konu dikkate alınmalıdır. Gündüz sıcaklık 28 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklık değerleri Mersin'in Akdeniz iklimine özgüdür.

Sabah saatlerinde hava 24 derece civarında ve parçalı bulutludur. Gündüz sıcaklık 28 dereceye yükselecek. Hava yine parçalı bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 26 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık tekrar 24 dereceye yükselecek. Hava bu saatlerde de parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde doğu yönünden esecek. Hızı saatte 10 kilometre olacak. Gündüz güney yönünden esecek. Bu hız saatte 15 kilometreyi bulacak. Akşam saatlerinde rüzgar güneybatıdan esecek. Hızı 16 kilometreye ulaşacak. Gece saatlerinde kuzeydoğudan esecek. Bu hız ise saatte 8 kilometre olacak.

Nem oranı sabah saatlerinde %75 olarak ölçülecek. Gündüz saatlerinde nem oranı %71 olacak. Akşam saatlerinde nuevamente %75 olarak devam edecek. Gece saatlerinde ise nem oranı %80 civarına yükselecek.

Önümüzdeki günlerde Mersin hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Haziran Perşembe sabah yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 12 Haziran Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. 13 Haziran Cumartesi günü bölgede bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir.

Bu hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları gerekir. Yağışlı ve gök gürültülü hava koşulları ani değişimlere yol açabilir. Olası sel riski oluşturma ihtimali de vardır. Hava durumunu takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak ise güvenlik açısından gereklidir.