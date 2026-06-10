HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 10 Haziran 2026 tarihinde hava durumu parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklığı 28 derece, gece ise 20 derece civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden sabah saatlerinde eserken, hız saatte 10 kilometreyi bulacak. Önümüzdeki günlerde sağanak yağışlar ve gök gürültülü havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması, olası sel riski nedeniyle hayati önem taşıyor.

Mersin Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mersin'de 10 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu önemlidir. Yerel halk ve ziyaretçiler için bu konu dikkate alınmalıdır. Gündüz sıcaklık 28 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklık değerleri Mersin'in Akdeniz iklimine özgüdür.

Sabah saatlerinde hava 24 derece civarında ve parçalı bulutludur. Gündüz sıcaklık 28 dereceye yükselecek. Hava yine parçalı bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 26 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık tekrar 24 dereceye yükselecek. Hava bu saatlerde de parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde doğu yönünden esecek. Hızı saatte 10 kilometre olacak. Gündüz güney yönünden esecek. Bu hız saatte 15 kilometreyi bulacak. Akşam saatlerinde rüzgar güneybatıdan esecek. Hızı 16 kilometreye ulaşacak. Gece saatlerinde kuzeydoğudan esecek. Bu hız ise saatte 8 kilometre olacak.

Nem oranı sabah saatlerinde %75 olarak ölçülecek. Gündüz saatlerinde nem oranı %71 olacak. Akşam saatlerinde nuevamente %75 olarak devam edecek. Gece saatlerinde ise nem oranı %80 civarına yükselecek.

Önümüzdeki günlerde Mersin hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Haziran Perşembe sabah yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 12 Haziran Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. 13 Haziran Cumartesi günü bölgede bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir.

Bu hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları gerekir. Yağışlı ve gök gürültülü hava koşulları ani değişimlere yol açabilir. Olası sel riski oluşturma ihtimali de vardır. Hava durumunu takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak ise güvenlik açısından gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de ihraçlar başlıyor! 10 isim belli olduCHP'de ihraçlar başlıyor! 10 isim belli oldu
Orta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldıOrta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Helikopterin düşürülmesinin ardından ABD ordusu İran'a saldırdı

Helikopterin düşürülmesinin ardından ABD ordusu İran'a saldırdı

Muharrem İnce rengini belli etti

Muharrem İnce rengini belli etti

Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi

Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi

Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 12 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 12 Haziran BİM kataloğu

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.